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موسكو: ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على كييف في أحدث تصعيد للقتال بأوكرانيا، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، قال الكرملين عقب المكالمة أن فلاديمير بوتين يدين "سياسة نظام كييف الهدامة المتمثلة في مواصلة تكثيف الأعمال العدائية بدعم من رعاته الغربيين، الذين ما زالوا يرسلون مزيداً من الأسلحة والمعدات القتالية إلى أوكرانيا".

وشنت روسيا مطلع الأسبوع، موجة مكثفة من الهجمات استهدفت أوكرانيا. ولقي ما لا يقل عن 40 شخصاً حتفهم عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكنياً شاهقاً في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.

واتهم الكرملين كييف مجدداً بعدم الرغبة في التفاوض، مستشهداً على سبيل المثال برفضها لوقف إطلاق النار الذي دعا إليه بوتين خلال عطلة عيد الميلاد الأرثوذكسية أوائل الشهر الحالي. ورفضت أوكرانيا هذه الخطوة ووصفتها بأنها من قبيل النفاق.

وأكدت أوكرانيا بشكل متكرر استعدادها للتفاوض، ولكن فقط في حال إعادة الجنود الروس الأراضي التي احتلوها في انتهاك للقانون الدولي.