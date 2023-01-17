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كييف (أوكرانيا): أعلن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالونجي الثلاثاء أنه التقى للمرة الأولى رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية مارك ميلي على خلفية مفاوضات مكثفة بشأن تزويد كييف المزيد من الأسلحة الغربية.

وقال زالونجي عبر تلغرام "لقائي الأول شخصيًا بالجنرال مارك ميلي حصل اليوم في بولندا"، مشيرًا إلى أنه شكر ميلي لدعمه "الثابت" لأوكرانيا وعدّد "الحاجات الملحّة" للجيش الأوكراني.