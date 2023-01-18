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موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن "لا شكوك" لديه بشأن الانتصار في أوكرانيا رغم انتكاسات ميدانية في الهجوم الذي بدأ قبل نحو عام.

وقال بوتين لعمال في مصنع في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية إن النصر "مضمون، لا شكّ لدي في ذلك" مضيفا أن "وحدة وتضامن الشعب الروسي، وشجاعة وبطولة مقاتلينا، وبالطبع عمل القطاع الصناعي العسكري" سيضمن النصر.