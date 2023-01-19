قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: قتل جندي روسي 3 من زملائه الجنود وأصاب 16 آخرين بالخطأ، في حادث عرضي بمنطقة بيلغورود، بجنوب غرب روسيا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة عكاظ السعودية.

وقالت صحيفة «إكسبريس» البريطانية إن انفجار القنبلة اليدوية أدى إلى اندلاع حريق هائل في ساحة وحدة عسكرية وفي مركز ثقافي سابق بقرية تونينكوي، يستخدم لتخزين الذخيرة وإيواء الجنود الروس بمنطقة بيلغورود. ويُعتقد أن الحادث الذي وقع على بعد 84 ميلاً من مدينة خاركيف في أوكرانيا كان عرضياً.

وقالت وكالة تاس الروسية، نقلًا عن مصدر في خدمات الطوارئ الروسية: "السبب الأولي للانفجار هو اللامبالاة في التعامل مع الذخيرة".

وبحسب خدمات الطوارئ، فجر الجندي القنبلة اليدوية بطريق الخطأ في أماكن النوم بالمبنى، ما تسبب في انفجار الذخيرة واندلاع الحريق.

كما ذكرت وسائل إعلام روسية أنه يُعتقد أن الانفجار ناتج عن قنبلة يدوية من طراز «RGD 5»، وهي قنبلة مضادة للأفراد موجودة في الخدمة منذ خمسينيات القرن الماضي.