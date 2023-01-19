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دافوس (سويسرا): أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن التحقيق يدرس "فرضيات" عدة حول تحطم مروحية ما أدى إلى مقتل وزير الداخلية الأوكراني و13 شخصًا آخر قرب كييف.

وأوضح زيلينسكي عبر الفيديو أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن "التحقيق جارٍ. يتمّ درس نظريات عدة وليست مخوّلًا التحدث عن الفرضيات المختلفة حتى انتهاء التحقيقات".