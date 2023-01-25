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إيلاف من الرباط: اجرى المدير العام لمراقبة التراب الوطني المغربي ( مخابرات داخلية)، عبد اللطيف حموشي، بمكتبه بالرباط، الثلاثاء، مباحثات مع الوزير عبد الله بن فهد بن صالح العويس، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السعودي، الذي يقوم حاليا زيارة عمل للمغرب على رأس وفد أمني مهم ، يضم مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف، ومدير الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي، وعددا من الخبراء والمسؤولين الأمنيين برئاسة جهاز أمن الدولة السعودي.

ووقع حموشي والعويس، اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ورئاسة جهاز أمن الدولة السعودي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله؛ وهي الاتفاقية التي تروم تنظيم وتطوير التعاون والتنسيق الأمني في مختلف المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله.

وذكر بيان للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تعكس متانة وعمق علاقات التعاون الاستخباراتي والتنسيق الأمني بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ورئاسة جهاز أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ، كما أنها تأتي في سياق الرغبة المشتركة بين الطرفين في تدعيم هذا التعاون الثنائي،بما يضمن أمن البلدين وسلامة مواطنيهما.

وخلص البيان إلى أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب ورئاسة جهاز أمن الدولة بالسعودية تتطلعان إلى تطوير علاقات التعاون الأمني والاستخباراتي فيما بينهما، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك لحرمان التنظيمات الإرهابية من كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل.