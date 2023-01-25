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إيلاف من لندن: شاركت المملكة المتحدة في قمة (داكار 2) لإطعام أفريقيا، حيث يعاني أكثر من 130 مليون شخص في جميع أنحاء القارة من مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي.

يتزامن انعقاد القمة، التي بدأت يوم الثلاثاء ولمدة يومين، مع المخاوف الفورية هي احتمال انتشار المجاعة على نطاق واسع في القرن الأفريقي، وكذلك المناطق التي تشهد صراعات مثل منطقة الساحل والبلدان المعرضة لتأثير الصدمات المناخية مثل مدغشقر.

وتعهد أندرو ميتشل، وزير التنمية وأفريقيا، البريطاني بدعم المملكة المتحدة في قمة إفريقيا لمكافحة انعدام الأمن الغذائي، مؤكدا أهمية عمل المملكة المتحدة مع الدول الأفريقية.

القادة الأفارقة

وقالت الخارجية البريطانية إن ميتشل أجرى مناقشات مع القادة الأفارقة حول تزايد انعدام الأمن الغذائي واكتشاف فرص لتوسيع الاستثمار البريطاني في البلدان الأفريقية لمواجهة هذا التحدي.

والتقي ميتشل بالرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي الحالي ماكي سال خلال زيارته، والتي ستحتفل بشراكة المملكة المتحدة المتنامية مع قوة إقليمية ديمقراطية ومستقرة سريعة النمو.

وخلال اللقاءات، حدد الوزير البريطاني رؤية المملكة المتحدة لشراكة أقوى بين المملكة المتحدة والسنغال تحقق الرخاء والأمن المتبادلين، وتعالج القضايا العالمية مثل الصحة وتغير المناخ. كما وقع أول مذكرة تفاهم على الإطلاق بين المملكة المتحدة والسنغال.

الاستثمار البريطاني

تابع ميتشل عن كثب تأثير الاستثمار البريطاني في السنغال، بما في ذلك كيفية دعم المشاريع الممولة من المملكة المتحدة النساء والفتيات ، والمساعدة في بناء منشآت إنتاج اللقاحات في السنغال لمواجهة الوباء القادم.

وقال ميتشل: "يعرف العديد من البريطانيين السنغال بسبب فريقها العالمي لكرة القدم. قد لا يعرفون أن شراكتنا مع السنغال تجني فوائد للناس في كلا بلدينا ، وتحقق النمو الاقتصادي وتعالج التهديدات الأمنية والصحية المشتركة. نأمل في تعميق هذه الشراكة على المدى الطويل".

أضاف: "بصفتي داعمًا رائدًا لبنك التنمية الأفريقي ، يسعدني أن أشارك في قمة داكار 2: إطعام إفريقيا حول قضية نحتاج جميعًا إلى العمل معًا بشأنها".

تابع ميتشل: "مع تفاقم الحرب الروسية في أوكرانيا من الآثار الجذرية بالفعل للنزاع الإقليمي في أفريقيا وتغير المناخ على الأمن الغذائي، أود أيضًا أن أسمع مباشرة من ماكي سال والقادة الأفارقة الآخرين حول القضايا التي تواجهها القارة وفهم كيف يمكن للمملكة المتحدة تقديم المزيد من الدعم البلدان الأفريقية ونحن نواجه هذه التحديات معًا".

أهمية السنغال

أضاف أن السنغال دولة رائدة مستقرة وديمقراطية في المنطقة، "وهي تزداد أهمية وتأثيرًا، وتأمل المملكة المتحدة في بناء شراكة أوثق وروابط تجارية واستثمارية أكبر على المدى الطويل".

بحسب الخارجية البريطانية، فإنه خلال زيارته استكشف ميتشل فرصًا لتوسيع استثمارات المملكة المتحدة في البلاد لإحداث تأثير إيجابي حقيقي ودائم.

يشار إلى أن قمة الاستثمار بين المملكة المتحدة وأفريقيا كانت أعلنت في عام 2020 عن 27 صفقة تزيد قيمتها عن 6.5 مليار جنيه إسترليني من جميع أنحاء أفريقيا. كما أعلنت عن قرارات استثمارية بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني.