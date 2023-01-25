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هناك تنبؤات كثيرة بأن حرب روسيا على أوكرانيا ستستمر. لكنها قد تنتهي قريبًا. من الممكن تغيير نظام الكرملين أو انهيار الجيش الروسي أو فوز أوكرانيا. لا ينبغي استبعاد أي من هذه الحالات الطارئة.

إيلاف من بيروت: تجاوز الغرب العديد من الخطوط الحمراء التي فرضها على نفسه. كان مترددًا في السابق لكنه يزود أوكرانيا الآن بصواريخ ستينغر و أيريس-تي المضادة للطائرات على ارتفاعات منخفضة، وصواريخ هيمارس، ودفاعات باتريوت الجوية على ارتفاعات عالية. وقالت الولايات المتحدة وألمانيا إنهما ستزودان بمركبات مشاة قتالية.

على الرغم من هذا الدعم الغربي السخي والمكاسب العسكرية الشجاعة لأوكرانيا، فإن المتشائمين كثيرون. يتوقع البعض صراعًا مجمّدًا. يشعر البعض بالقلق من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لحرب طويلة أو يتوقع ألا ينتصر أحد. قد يكون المشككون على حق. استمر الصراع فترة أطول من العديد من الحروب الإقليمية، ولا يلوح في الأفق نصر أو تراجع. لا تستحق التنبؤات الثقة إلا عندما يثبت الكثير من الناس خطأهم، على سبيل المثال، أن كييف يمكن أن تسقط في غضون أيام أو أن روسيا ستكسب تفوقًا جويًا سريعًا على أوكرانيا.

بوتين يمكن أن يسقط

ربما تكون جماعة بوتين السابقة في "كي جي بي" بالكرملين في مأزق. كان التجنيد المفاجئ الذي تم تنفيذه بشكل سيئ من عدة مئات الآلاف من الرجال لا يحظى بشعبية. أثارت الهزائم في أوكرانيا موجة من الانتقادات المتشددة المؤيدة للحرب. ربما يعاني بعض المطلعين على الكرملين من استياء متزايد. وقد يتعرض بوتين للضغط أو تطيح به قوات الأمن المنشقة، كالتي يقودها المتشددان يفغيني بريغوزين (مجموعة فاغنر) والزعيم الشيشاني رمضان قديروف.

ربما يكون التغيير المفاجئ للنظام محفوفًا بالمخاطر. قد تصبح روسيا غير قابلة للحكم. إذا استمرت موسكو في حربها، فقد يستمر الغرب في تسليح أوكرانيا، وفرض عقوبات قاسية، والسيطرة على نحو 300 مليار دولار من الأصول المالية الروسية. وحدهم الليبراليون الذين سحبوا قواتهم من أوكرانيا يمكنهم تخفيف الضغط.

الجيش الروسي قد ينهار

في الحرب العالمية الأولى، انهار جيش روسي ضعيف التحفيز والتزويد، ما ساعد في إسقاط القيصر. اليوم، قد تواجه روسيا مخاطر مماثلة. بينما يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوات الخطوط الأمامية، يكون بوتين مختبئًا في الغالب عن الأنظار بعيدًا عن أي قتال. ليس مستغربًا أن تكون الروح المعنوية للجنود الأوكرانيين قوية ومعنويات الروس ضعيفة.

في بعض الحالات، يتم إطلاق النار على من يرفضون القتال. في أكتوبر، قال رئيس المخابرات البريطانية إن القوات الروسية في أوكرانيا منهكة. تتدرب القوات في القواعد المتداعية، وتقاتل بمعدات قديمة، وتفتقر إلى الإمدادات الطبية. يشكو الجنود من إرسالهم إلى مفرمة اللحم. خلال هذا الشتاء قد يتجمد البعض بدون ملابس دافئة.

يمكن للجيش الأوكراني أن يفوز

صدت الاندفاعات الروسية المبكرة للاستيلاء على أكبر ثلاث مدن في أوكرانيا - كييف وخاركيف وأوديسا. في الآونة الأخيرة، استعادت القوات الأوكرانية نصف الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا، والتي استولى عليها الروس في الغزو الثاني الذي بدأ في 24 فبراير، بما في ذلك العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تم الاستيلاء عليها منذ ذلك الحين، خيرسون.

إذا تجمدت الأرض بعمق وطول بما يكفي، فقد يقوم الجيش الأوكراني بعمليات توغل أكثر في المناطق المحتلة. حتى شبه جزيرة القرم يمكن أن تكون معرضة للخطر إذا استولى الأوكرانيون على مركز السكك الحديدية في ميليتوبول. قد تتم مثل هذه المبادرات قبل أن يتمكن الجيش الروسي من تدريب وتجهيز قوة عسكرية ثانية كبيرة، بهدف شن هجوم متجدد ضد كييف أو خاركيف.

أخيرًا، لا يزال هناك شبح من احتمال تصعيد الكرملين اليائس للحرب، مثل الهجمات المباشرة على قواعد الإمداد والتدريب في دول الناتو القريبة أو حتى الاستخدام المحدود للأسلحة النووية. قد يكون الخيار الأول غير جذاب بسبب تعزيز الناتو لجناحه في أوروبا الشرقية ونقص الذخائر الهجومية الدقيقة بعيدة المدى. قد يتم ردع هذا الأخير جزئيًا من خلال مناورات الناتو النووية أو من قبل معارضة صينية أو هندية أو دولية أخرى.

احتمالات غير مؤكدة

لا يزال غير مؤكد كيف ستنتهي الحرب. يبدو أن الغرب سيستمر في ضمان احتفاظ القوات الأوكرانية بقيادتها النوعية في مجال الأسلحة والوصول إلى المعلومات الاستخباراتية الغربية. يمكن أن تؤدي التعبئة الروسية لمزيد من المجندين، حتى لو كانوا سيئين التدريب والتجهيزات، إلى تعزيز الدفاعات الروسية.

ربما يكون المسرح مهيأ لحرب استنزاف مطولة. لكن يجب على صانعي السياسة ألا يتغاضوا عن المواقف الطارئة التي قد تبدو غير مرجحة، لكنها قد تنهي الحرب في وقت مبكر.