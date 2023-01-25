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واشنطن: سيلقي الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة الأربعاء تتعلق بدعم بلاده لأوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض، وسط توقعات بأن تعلن واشنطن عن تسليم كييف دبابات أبرامز في المستقبل.

ولم يعلن البيت الأبيض تفاصيل هذه الكلمة المقررة الساعة 12,00 (17,00 ت غ) باستثناء القول إن بايدن "سيدلي بتصريحات حول الدعم المتواصل لأوكرانيا".

وأكدت الولايات المتحدة حتى وقت قريب أنها ليست مستعدة لتقديم دبابات "أبرامز" الثقيلة المتقدمة إلى أوكرانيا لصدّ الغزو الروسي، مبررة هذا الرفض بمسائل تتعلق بالصيانة والتدريب.

وتطلب أوكرانيا من الغربيين منذ أسابيع منحها دبابات حديثة للتصدي للقوات الروسية.

وبعد تعرضه لضغوط أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس موافقته الأربعاء على إعطاء الضوء الأخضر لمنح أوكرانيا دبابات "ليوبارد"، مؤكدا في الآن نفسه أنه يريد تجنّب "تصعيد" من شأنه أن يؤدي إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وشجبت موسكو قرار ألمانيا وصفته بأنه "خطير جدا".