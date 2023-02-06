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تبليسي: رفضت محكمة في تبليسي الإثنين الإفراج مؤقتاً عن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي رغم تدهور صحته بشكل حاد منذ سجنه في عام 2021.

وخلال جلسة بث التلفزيون وقائعها، قرر القاضي "رفض طلب" محامي ساكاشفيلي الذي يقضي عقوبة بالسجن ست سنوات بتهمة "إساءة استخدام السلطة".

وأكد الزعيم السابق البالغ 55 عاماً أنها إدانة سياسية، وبدأ إضراباً متكرراً عن الطعام أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وقال أطباؤه الجمعة إن ساكاشفيلي معرض لخطر الموت بسبب ضعفه الشديد وفقدانه الوزن نتيجة سوء التغذية.

وصرح محاميه ديتو سادزاغليشفيلي لفرانس برس بان "وزن ساكاشفيلي انخفض من 115 الى 68 كيلوغراماً" منذ اعتقاله في تشرين الأول/أكتوبر 2021 مؤكداً أن "خسارة الوزن هذه تهدد حياته".

وقالت الطبيبة مريم جيشكارياني "في غياب التشخيص المناسب لحالته والمساعدة الطبية المناسبة، فإن مصيره الموت".