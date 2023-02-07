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إيلاف من لندن: أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعديلا وزاريا مصغرا اليوم الثلاثاء، شمل ثلاثة وزراء، كما تم تعيين رئيس جديد لحزب المحافظين.

وفي حين عين سوناك، غريغ هاندز رئيسًا جديدًا لحزب المحافظين الذي يتزعمه، خلفًا لناظم الزهاوي الذي أطاحته قضيته مع مكتب الضرائب، فقد أنشأ إدارة حكومية جديدة تعنى بأمن الطاقة.

وبموجب التعديل الوزاري المصغر، وهو الأول على حكومة سوناك التي تشكلت في 25 أكتوبر 2022، سيتولى وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجيات الصناعية الحالي غرانت شابس منصب وزير أمن الطاقة.

كما عينت وزيرة التجارة كيمي بادنوش وزيرة للتجارة والأعمال، وميشيل دونيلان، الوزيرة الحالية للرقمية والإعلام والثقافة والرياضة، عينت وزيرة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا.

ليس واضحًا من سيتولى منصب دونيلان في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة.

من هو هاندز؟

إلى ذلك، كان رئيس حزب المحافظين الجديد غريغ هاندز عضوًا في البرلمان منذ 2005، أولاً في هامرسميث وفولهام، ثم في تشيلسي وفولهام، منذ إنشاء المقعد في 2010.

وظل هاندز وزيراً معظم السنوات الثماني الماضية بعد أن خدم أول مرة في حكومة ديفيد كاميرون وزيرًا أول للخزانة. وكان تم تخفيض رتبته الوزارية من قبل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي إلى وزير بمسؤوليات أقل في وزارة التجارة الدولية ثم تم تعيينه أيضًا وزيرًا لشؤون لندن.

وكان هاندز استقال في عام 2018 بسبب معارضته للمدرج الثالث لمطار هيثرو، لكن بوريس جونسون أعاده وزيرًا للسياسة التجارية قبل ترقيته إلى وزارة الأعمال والطاقة والنمو النظيف.

داعم لسوناك

كانت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس قد عينته وزيراً للسياسة التجارية قبل أيام من تنحيها، وأبقاه سوناك في منصبه. وكان هاندز داعمًا رئيسيًا لسوناك في سباق قيادة حزب المحافظين.

وكان هاندز، وهو خريج مدرسة حكومية في نيويورك والمملكة المتحدة، قد انضم إلى حزب المحافظين وهو طالب في جامعة كامبريدج قبل أن يقضي ثماني سنوات كمصرفي في لندن ونيويورك.

ويتحدث رئيس حزب المحافظين البريطاني الجديد، خمس لغات أوروبية، وهو كان اكتسب خبرته في الحملات الانتخابية في وقت مبكر إلى حد ما في حياته السياسية عندما اضطر للقتال من أجل مقعد تشيلسي وفولهام الذي تم تشكيله حديثًا بعد تقسيم دائرته الانتخابية إلى قسمين.

وبصفته عضوًا في مجلس المحافظين في هامرسميث وفولهام قبل أن يصبح عضوًا في البرلمان، فقد بنى سمعة هائلة كناشط محلي، مع معرفة رائعة بمعرفة أسماء السكان المحليين والقضايا التي دافعوا عنها ، حسبما أفاد موقع حزب المحافظين (Conservative Home) في عام 2014.

وكرئيس للحزب، سيكون هاندز مسؤولاً عن مساعدة ملرشحي المحافظين في خوض الانتخابات المقبلة، والتي من المتوقع في الوقت الحالي أن يخسروا فيها أمام حزب العمال.