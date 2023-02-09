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إيلاف من الرباط: قال الوزير المنتدب المكلف العلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس،اليوم الخميس،إن عدد القتلى ضمن أفراد الجالية المغربية جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بلغ أربعة ضحايا.

وأفاد بايتاس،في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال مؤتمر صحافي بعد انعقاد مجلس الحكومة، بأن خلية الأزمة التي أحدثتها سفارة المملكة بأنقرة لتلقي مكالمات أفراد الجالية المغربية بتركيا، تلقت 1743 اتصالا هاتفيا .

وقال بايتاس إن خطوط الهاتف بالمناطق التي ضربها الزلزال تضررت، مما خلق صعوبات أمام هذه الخلية للتواصل مع أفراد الجالية المغربية بتركيا.

وكانت سفارة المملكة المغربية بأنقرة قد وضعت أرقاما هاتفية وعناوين للبريد الإلكتروني رهن إشارة أفراد الجالية المغربية بتركيا للتواصل معها، وذلك على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب، فجر الاثنين الماضي، عددا من الولايات في الجنوب التركي.

وحسب آخر حصيلة، خلف الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا مقتل أكثر من 14 ألف قتيل و63 ألف مصاب.