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إيلاف من لندن: صوتت كنيسة إنكلترا لصالح اقتراح بمنح البركات للأزواج من نفس الجنس في الشراكات العائلية المدنية والزيجات.

واختتم نقاش استمر قرابة ثماني ساعات على مدى يومين بالتصويت على الاقتراح يوم الخميس في اجتماع للمجمع العام "برلمان الكنيسة"، وصوتت بيوت المجمع الثلاثة بأغلبية ساحقة لصالح الاقتراح.

وضمن الاقتراح، صوّت أعضاء المجمع أيضًا لـ"التوبة والتوبة" لفشل الكنيسة في الترحيب بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية واللواطيين، وللضرر الذي تعرضوا له وما زالوا يتعرضون له في الكنائس.

زواج المثليين

ولم يسعى الاقتراح إلى تغيير الموقف بشأن زواج المثليين، مما يعني أن الأزواج من نفس الجنس لا يزالون غير قادرين على الزواج في الكنيسة.

وقبل التصويت مباشرة، سادت دقيقة صمت تلاها صلاة تلاها رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

وتسمح الموافقة على الاقتراح للأزواج من نفس الجنس بالذهاب إلى الكنائس الأنجليكانية بعد حفل زواج قانوني للحصول على خدمات تشمل صلاة التفاني والشكر والبركة.

وكان تم تقديم الاقتراح من قبل أسقف لندن، الليدي سارة مولالي، وكان نتيجة ست سنوات من العمل في مسائل الهوية والجنس والعلاقات والزواج المعروفة باسم العيش في الحب والإيمان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى أعضاء المجمع الكنسي أيضًا في مجموعات صغيرة للنظر والتعليق على مجموعة من مسودات النصوص المعروفة باسم صلوات المحبة والإيمان، والتي يمكن استخدامها طواعية في الكنائس للأزواج الذين يمثلون مرحلة مهمة في علاقتهم مثل العلاقات المدنية. الزواج أو الشراكة المدنية.

بيان كبيري الكنيسة

وقال رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، ورئيس أساقفة يورك ستيفن كوتريل، في بيان: "لقد كان طريقًا طويلاً للوصول بنا إلى هذه النقطة. لأول مرة، ترحب كنيسة إنكلترا علنًا وبدون تحفظ وبفرح بالأزواج من نفس الجنس في الكنيسة".

واضاف البيان: "لا تزال الكنيسة لديها خلافات عميقة بشأن هذه المسائل التي تمس صميم هويتنا البشرية. بصفتنا رؤساء أساقفة، نحن ملتزمون باحترام ضمير أولئك الذين يذهبون إلى أبعد من اللازم وأن نضمن حصولهم على جميع التطمينات التي يحتاجون إليها للحفاظ على وحدة الكنيسة أثناء استمرار هذه المناقشات".

وتابع رئيس أساقفة كانتربري ورئيس أساقفة يورك في البيان: "نتمنى أن يمثل النقاش المدروس والمصلّي اليوم بداية جديدة للكنيسة ونحن نبحث عن طريق للمضي قدمًا ، ونصغي إلى بعضنا البعض والأهم من ذلك كله إلى الله. قبل كل شيء ، نستمر في الصلاة ، كما صلى يسوع نفسه ، من أجل وحدة كنيسته وأن نحب بعضنا البعض".

كلام الليدي مولالي

ومن جهتها، قالت أسقف لندن، سارة مولالي ، التي قادت النقاش وترأست المجموعة التي أشرفت على تطوير المقترحات: "هذه لحظة أمل للكنيسة. أعلم أن ما اقترحناه كوسيلة للمضي قدمًا لا يكاد يكفي للكثيرين ولكنه بعيد جدًا بالنسبة للآخرين".



واضافت: "صلاتي أن ما تم الاتفاق عليه اليوم سيمثل خطوة إلى الأمام بالنسبة لنا جميعًا داخل الكنيسة - بما في ذلك المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا والشخصيات - حيث نظل ملتزمين بالسير معًا".

وختمت أسقف لندن قائلة: "لقد قلنا دائمًا أننا سنستمع باهتمام إلى المجمع الكنسي، لذلك خلال الأشهر القليلة القادمة ، سوف نفكر في كل ما قيل ونعد توجيهًا رعويًا جديدًا للكنيسة في الأمور المتعلقة بالجنس والزواج. وسنقوم أيضًا بتنقيح نصوص صلاة الحب والإيمان".