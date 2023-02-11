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إيلاف من لندن: بعد خمس سنوات من الفرار، ألقت الشرطة التايلاندية القبض على زعيم الجريمة المنظمة البريطاني الملقب بـ"ذي الساق الواحدة".

وكان ريتشارد واكيلينغ (55 عامًا)، هرب في العام 2018 قبل الموعد المقرر لبدء محاكمته وحُكم عليه بالسجن 11 عامًا غيابًا في محكمة التاج في تشيلمسفورد في مقاطعة إسيكس في بريطانيا.

وكان واكيلينغ تورط بمحاولة استيراد 8 ملايين جنيه إسترليني من الأمفيتامين السائل إلى المملكة المتحدة في أبريل 2016. وتم وضع واكلينغ، الذي يمتلك ساق صناعية سفلية، على قائمة "المطلوبين" للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وصدرت في وقت لاحق مناشدات للحصول على معلومات للمساعدة في تعقبه.

وقالت وكالة الأمن القومي البريطانية إن ضباط من الشرطة الملكية التايلاندية اعتقلوا الهارب في مرآب في بانكوك يوم الجمعة حيث كان يستلم سيارته بعد إصلاحها.

جواز سفر آخر

وكشف النقاب إن واكيلينغ ، الذي كان يعيش في بلدة هوا هين الساحلية في تايلاند، كان بحوزته جواز سفر لهوية أخرى.

ولا يزال رهن الاحتجاز وتجري إجراءات تسليمه. حيث ساعدت "العلاقات القوية" بين سلطات الأمن البريطانية والتايلندية في القبض على الهارب

وقال ديفيد كويل، المدير الإقليمي لوكالة الأمن القومي البريطاني في تايلاند ، إن اعتقال واكيلينغ كان "مثالاً آخر على القبض على الجاني" من قبل الوكالة التي تعمل "بلا هوادة" مع شركاء دوليين.

وقال كويل: "لقد عملت وكالة الأمن القومي بلا هوادة لتتبع واكيلينغ والتأكد من عودته إلى المملكة المتحدة لقضاء فترة عقوبته في السجن".

وقدم كويل الشكر للمدعين العامين في مكتب المدعي العام والشرطة الملكية التايلاندية ومفوض مكتب التحقيقات المركزي على عملهم المكثف الذي ساعدنا في التعرف على واكيلينغ واعتقاله.

شركاء أمنيون

وأكد: "مع شركائنا في الداخل والخارج ، نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للعثور على أولئك الذين فروا من العدالة في المملكة المتحدة. هذا مثال آخر على الجاني الذي تم القبض عليه بسبب الامتداد العالمي لوكالة الأمن القومي ـ NCA وعلاقاتها القوية مع الشركاء الدوليين."

وقال جاك بير، رئيس التحقيقات الإقليمي في وكالة الأمن البريطانية، إن استجابة الجمهور للنداءات للحصول على معلومات ساعدت في تعقب الهارب.

وقال: "كان اعتقال واكيلينغ تتويجا لإجراء تحقيقات وكالة المخابرات الوطنية في جميع أنحاء العالم للقبض عليه. و"كان لدى ويكلينغ صلات بأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا وكندا وإسبانيا وتايلاند".

وأضاف بير: "تابعنا هذه الاتصالات وعملنا مع شركاء من كل تلك الدول للمساعدة في بناء الصورة الاستخباراتية من حوله. ولقد تلقينا الدعم من الجمهور الذي استجاب لوسائل الإعلام ونداءات فرع مراقبة الجريمة Crimewatch لتقديم معلومات استخباراتية، وكل ذلك أدى في النهاية إلى القبض عليه".