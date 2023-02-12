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واشنطن: قالت هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركي وعضو بمجلس النواب إن المجال الجوي في ولاية مونتانا الأميركية أغلق موقتا مساء السبت بسبب رصد "جسم" في السماء.

وذكرت الهيئة في بيان أنها "أغلقت جزءا من المجال الجوي في مونتانا دعما لعمليات وزارة الدفاع. وقد أعيد فتح المجال الجوي".

وكان النائب عن مونتانا مات روزينديل أعلن وجود "جسم" يمكن أن يؤثر في "الحركة الجوية التجارية" وأن وزارة الدفاع "ستواصل جهودها لمراقبة الجسم وتحييده في الصباح".