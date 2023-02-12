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إيلاف من الرباط : ترأس الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم، السبت بالنادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط ، حفل تسليم الجوائز على الفائزين بالدورة ال47 لجائزة الحسن الثاني والدورة ال26 لكأس للا مريم، اللتين جرت أطوارها تحت رعاية الملك محمد السادس من 6 إلى 11 فبراير الجاري.

وتوج المحترف الكندي ستيفن آمز بلقب الدورة الـ47 لجائزة الحسن الثاني للغولف.واحرز آمز لقب هذا الحدث العالمي بعد تصدره الترتيب العام النهائي بمجموع 210 ضربة (67 و70 و73 ضربة ) أي 9 ضربات تحت المعدل، متبوعا بالأسترالي، مارك هينسبي، الذي أنهى المنافسات في المركز الثاني بمجموع 215 ضربة (73 و67 و75) أي أربع ضربات تحت المعدل المطلوب.

وحل الأسترالي الآخر، ريتشارد غرين، في المركز الثالث عقب إنهائه المنافسات بمجموع 216 ضربة (74 و72 و70 ضربة) أي ثلاث ضربات تحت المعدل المطلوب.

من جهتها ، أحرزت لاعبة الغولف المحترفة السويدية مايا ستارك لقب الدورة السادسة والعشرين لكأس الأميرة للا مريم للغولف.

وتوجت ستارك بطلة لهذه التظاهرة الرياضية الكبرى، التي تشكل إحدى مراحل الدوري الأوروبي للاعبات الغولف المحترفات، عقب تصدرها الترتيب العام النهائي بمجموع 207 ضربة (71 و67 و69 ضربة) أي 12 ضربة تحت المعدل المطلوب. وحلت، مواطنتها لين غرانت ثانية بعد إنهائها الحفر ال18 بمجموع 211 ضربة ( 73 و70 و68 ضربة) أي ثماني ضربات تحت المعدل المطلوب، متبوعة في المركز الثالث بالهندية ،أديتي أشوك، بمجموع 212 ضربة (69 و71 و72 ضربة) أي سبع ضربات تحت المعدل المطلوب.