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إيلاف من لندن: مع إعلان وزارة الدفاع عن مراجعة أمنية شاملة، لم يؤكد رئيس الوزراء البريطاني أو ينفي ما إذا تم اكتشاف بالونات التجسس في سماء المملكة المتحدة.

ولم يعط رئيس الوزراء ريشي سوناك، صباح الإثنين، أثناء زيارته لمركز تشخيص مجتمعي، بعد أن أعلن وزير دفاعه عن مراجعة الأمر، إجابة بشكل مباشر حول ما إذا كانت هناك بالونات تجسس في المجال الجوي للمملكة المتحدة، لكنه استخدم لغة قوية في محاولة لطمأنة البلاد.

وقال سوناك للصحفيين: أريد أن يعرف الناس أننا سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على البلد آمنًا "لدينا شيء يسمى قوة تنبيه الرد السريع، والتي تشمل طائرات تايفون ، والتي تظل على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة مجالنا الجوي ، وهو أمر مهم للغاية".

وتابع: "لا يمكنني التعليق بالتفصيل على مسائل الأمن القومي ، لكننا على اتصال دائم بحلفائنا. وكما قلت ، سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على أمن البلد".

مراجعة أمنية

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس أعلن عن مراجعة أمنية بعد إسقاط "بالون تجسس" صيني مشتبه به وعدد من الأشياء الأخرى فوق الولايات المتحدة.

قال السيد والاس: "ستراجع المملكة المتحدة وحلفاؤها ما تعنيه هذه الاختراقات في المجال الجوي لأمننا. هذا التطور هو علامة أخرى على كيفية تغير صورة التهديد العالمي إلى الأسوأ".

ووقع رابع حادث من نوعه يوم الأحد عندما أسقطت مقاتلة أميركية "جسما مجهولا" فوق بحيرة هورون، إحدى البحيرات الكبرى على الحدود مع كندا".

وقال الوزير البريطاني ريتشارد هولدن إنه من "المحتمل" أن تكون الصين قد أرسلت بالونات تجسس فوق المملكة المتحدة.

وعندما سئل هولدن رن عما إذا كانت بالونات التجسس - من النوع الذي يعتقد أن الولايات المتحدة أسقطته الأسبوع الماضي - يمكن استخدامها فوق المملكة المتحدة، أجاب بالإيجاب "ممكن".

تصرفات معادية

واضاف "من المحتمل أيضًا - وأعتقد أنه من المحتمل - أن يكون هناك أشخاص من الحكومة الصينية يحاولون التصرف كدولة معادية. لقد رأينا ذلك مع روسيا هنا في المملكة المتحدة مع تسميم العميل الروسي المزدوج قبل أعوام سالزبوري وغيرها من الإجراءات التي اتخذوها".

وتابع هولدن: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون واقعيين بشأن التهديد الذي تشكله هذه الدول على المملكة المتحدة. إنهم غير مهتمين بقيمنا الديمقراطية ، ولا يهتمون بالدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم."

وأشار هولدن أيضًا إلى أن 140 ألفًا من سكان هونغ كونغ قد تم الترحيب بهم في المملكة المتحدة العام الماضي بسبب "الاضطهاد الذي يواجهونه". كما سلط الضوء على "ظروف السخرة" التي يعيشها الأويغور في شينجيانغ.

وتعرضت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي لانتقادات بعد أن تم الكشف عن أن حاكم شينجيانغ يمكنه زيارة المملكة المتحدة قريبًا بتأشيرة دبلوماسية.