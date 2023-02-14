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واشنطن: أعلنت شرطة جامعة ولاية ميتشيغن في شمال الولايات المتّحدة أنّ مسلّحاً أطلق النار مساء الإثنين داخل حرم تابع للجامعة ممّا أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وخمسة جرحى.

وقالت شرطة الجامعة في تغريدة على تويتر إنّها تلقّت بلاغات عن إطلاق نار في الحرم الجامعي في مدينة لانسينغ الواقعة غرب ديترويت "وقد تمّ الإبلاغ عن سقوط عدد من الجرحى"، من دون أن تحدّد عددهم.

وأضافت أنّ وحدات من الشرطة تدخّلت على الفور، مشيرة إلى أنّ "المشتبه به يسير على القدمين حالياً"، مناشدة كلّ من هم "داخل الحرم الجامعي وخارجه الاحتماء".

وتابعت "ما زلنا نتلقّى مكالمات عديدة تفيد بوجود مطلق نار نشط".

وبحسب المصدر نفسه فإنّ "هناك على ما يبدو مشتبهاً به واحداً فقط في الوقت الراهن".

ولفتت الشرطة إلى أنّ المشتبه به "رجل قصير، ربّما أسود، ويرتدي قناعاً".

من جهتها كتبت حاكمة الولاية غريتشين ويتمير في تغريدة على تويتر أنّ "شرطة ولاية ميتشيغن وشرطة الجامعة وأجهزة إنفاذ القانون المحلية وخدمات الطوارئ موجودة في موقع" إطلاق النار.