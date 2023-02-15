قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن: أعلنت المملكة المتّحدة الثلاثاء أنّ أحد مواطنيها قُتل في أوكرانيا، ليرتفع بذلك إلى ثمانية عدد البريطانيين الذين لقوا مصرعهم في هذا البلد منذ بدأت القوات الروسية غزوه قبل نحو عام.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية البريطانية "نحن ندعم أسرة مواطن بريطاني قضى في أوكرانيا، ونتواصل مع السلطات المحليّة".

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، سافر إلى هذا البلد عدد من البريطانيين للقتال في صفوف القوات الأوكرانية أو المشاركة في جهود الإغاثة الإنسانية.

ومن بين هؤلاء كريستوفر باري وأندرو باغشو اللذان قُتلا أثناء محاولتهما إنجاز عملية إجلاء انسانية من مدينة سوليدار التي شهدت مواجهات عنيفة بداية كانون الثاني/يناير وتعرضت لتدمير كبير خلّفه القصف.

وقالت السلطات الأوكرانية يومها إنّه تمّ العثور على جثّتيهما في إطار تبادل للأسرى بين كييف وموسكو.