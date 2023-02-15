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إيلاف من لندن: في زيارة هي الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ 2011، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في دمشق الأربعاء.

وتأتي زيارة الوزير الأردني، التي تتبعها زيارة لتركيا للتعبير عن تضامن الأردن مع البلدين الشقيقين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما الأسبوع الماضي وأدت إلى كوارث إنسانية مأساوية.

ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة في إرسال المساعدات إلى البلدين.

وأرسل الأردن، الأربعاء، طائرة مساعدات إلى تركيا وطائرة مساعدات إلى سوريا التي تتواصل المساعدات البرية من الأردن إليها.

