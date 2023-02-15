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إيلاف من لندن: كشف الكرملين أن صحفيي الدول غير الصديقة لموسكو، لن تجر دعوتهم لحضور خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمام الجمعية الفدرالية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه ستتم دعوة وسائل الإعلام التابعة للدول الصديقة لروسيا فقط، أما وسائل إعلام الدول غير الصديقة، والتي تظهر عداء واضحا لروسيا وخطابها الرسمي، فسيكون بإمكانها متابعة خطاب الرئيس بوتين، من خلال البث المباشر، أو أي مصدر آخر يبثه.

وأعلن بيسكوف في وقت سابق، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلقي خطابا أمام الجمعية الفدرالية في الـ 21 من فبراير الجاري، في مجمع "غوستيني دفور".

وبالنظر إلى حساسية الوضع الراهن، ستتم دعوة فئات جديدة لحضور هذه الكلمة، بمن فيهم المشاركون في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

49 دولة

وتشمل قائمة الدول غير الصديقة التي لن تتم دعوة صحفييها إلى خطاب بوتين، 49 دولة، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للدستور الروسي، فإن رئيس البلاد يخاطب الجمعية الفدرالية بغرفتيها مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي بكلمة سنوية حول الوضع في البلاد، وحول المسارات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة.

وفي مثل هذه الخطابات، يحدد الرئيس تقييمه للوضع في البلاد، ويحدد المهام في المستقبل القريب.

وكانت آخر مرة يتوجه فيها الرئيس فلاديمير بوتين بخطاب إلى الجمعية الفدرالية الروسية في أبريل 2021. وقد أجل الرئيس خطابه نهاية العام الماضي ليكون مطلع هذا العام.