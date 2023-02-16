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إيلاف من الرباط:يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم وديا، شهر مارس المقبل، البرازيل والبيرو، وذلك "تثمينا لتوهج كرة القدم المغربية وجماهيرها التي أصبحت محط إشادة عالمية بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022"، حسب بيان للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ارتأت أن يكون أول ظهور ل"أسود الأطلس" أمام جماهيره بالمغرب، في مباراة ودية دولية أمام منتخب البرازيل المصنف الأول عالميا في الترتيب الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بالملعب الكبير بطنجة، يوم السبت 25 مارس المقبل، قبل التوجه إلى إسبانيا، حيث سيواجه يوم الثلاثاء الموالي، في مباراة ودية ثانية، منتخب البيرو، على أرضية ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بمدينة مدريد.



كلام الصور:

منتخب المغرب