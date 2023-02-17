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إيلاف من لندن: أعلنت بريطانيا عن تمويل للمساعدة في توفير التعليم لـ 20 مليون طفل يعيشون في أزمات إنسانية حول العالم ، من أوكرانيا إلى سوريا.

وسيوفر التمويل البريطاني الجديد لبرنامج "التعليم لا يمكن أن ينتظر" (ECW) مساحات تعليمية آمنة ومواد تعليمية ودعمًا للأطفال الأكثر ضعفًا في العالم. وهذا البرنامج يديره صندوق الأمم المتحدة العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.

ملايين المتضررين

وحول العالم، هناك 222 مليون طفل ومراهق متضرر من الحروب والكوارث والنزوح بحاجة إلى دعم تعليمي.

ومنذ عام 2017 ، دعم برنامج "التعليم لا يمكن أن ينتظر" ECW أكثر من 30 دولة متأثرة بالأزمات ووصلت إلى 7 ملايين طفل - وأعلن مؤخرًا عن 7 ملايين دولار استجابة للزلزال المميت في تركيا وسوريا.

وأعلنت بريطانيا على لسان وزير التنمية أندرو ميتشل أنها لن تتخلي عن 222 مليون طفل ومراهق تضرروا من أهوال الحرب والكوارث والنزوح.

وكان الوزير ميتشل أعلن أمس الخميس عن التمويل البالغ 80 مليون جنيه إسترليني حيث سيساعد في أعمال التعليم لا يمكن أن تنتظر (ECW) على مدى السنوات الأربع القادمة في الحفاظ على سلامة الأطفال وتزويدهم بالتعليم أثناء الظواهر المناخية القاسية والصراعات والأوبئة.

ومنذ أنشاء برنامج "التعليم لا يمكن أن ينتظر" في عام 2017 ، قدم الصندوق دعمًا متعدد السنوات لأكثر من 30 دولة متضررة من الأزمات ، ودرب 87000 معلم ووصل إلى 7 ملايين طفل ومراهق ، 48٪ منهم من الفتيات. استجابة للزلزال القاتل في تركيا وسوريا ، أعلنت ECW مؤخرًا عن تمويل 7 ملايين دولار لتوفير دعم حيوي للأطفال والشباب المعرضين للخطر للحفاظ على سلامتهم وتعلمهم.

مؤتمر جنيف

وقال الوزير البريطاني أندرو ميتشل في مؤتمر تمويل برنامج التعليم لا ينتظر - ECW في جنيف: لقد عدت لتوي من النيجر حيث رأيت كيف يغير التعليم حياة الشباب الذين نزحوا بسبب الصراع ونقص الغذاء.

وأضاف: يعد تعليم الأطفال والشباب المتضررين من الأزمات أحد أكبر التحديات التي نواجهها - من الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا ، إلى الزلزال المدمر الأخير في تركيا وسوريا ، وعدم نسيان منع جيل من الفتيات بقسوة من الذهاب إلى المدرسة في أفغانستان.

وقال ميتشل: نجدد التزامنا بالتعليم في حالات الطوارئ لأننا نرفض التخلي عن 222 مليون طفل ومراهق تضرروا من أهوال الحرب والكوارث والنزوح. يمكن أن يوفر التعليم شريان حياة من أجل مستقبل أفضل.

لقاءات

وخلال زيارته لجنيف ، عقد الوزير ميتشل أيضًا اجتماعات ثنائية لمناقشة جدول أعمال التعليم في حالات الطوارئ ، إلى جانب قضايا أوسع بما في ذلك إصلاح الأمم المتحدة والتكيف مع المناخ وأزمة اللاجئين.

كما التقي الوزير ميتشل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي ورئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون لمناقشة عمل مرفق التمويل الدولي للتعليم.

وتحادث وزير التنمية البريطاني مع الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية (IRC) ووزير الخارجية البريطاني السابق ، ديفيد ميليباند ، لفهم كيفية تقديم لجنة الإنقاذ الدولية نيابة عن FCDO بشكل أفضل. والتقى الوزيرة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ، سفينيا شولتسه.

