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ميونيخ (ألمانيا): استنكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي السبت في ميونيخ "رد الفعل السخيف والهستيري" الصادر عن الولايات المتحدة التي أسقطت منطادًا صينيًا بطائرة مقاتلة.

وقال وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن "السماء تمتلئ بالمناطيد من دول مختلفة. هل تريدون إسقاط كل واحد منها؟ هذا لا يبرهن على أن أميركا قوية"، مؤكدا أن المنطاد الذي أُسقط في سماء أميركا كان للاستخدام "المدني".