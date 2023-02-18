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ميونيخ (ألمانيا): دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت إلى "مضاعفة الجهود" لتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا لمساعدتها على صد الغزو الروسي.

وقالت فون دير لايين "يجب أن نواصل الدعم الهائل اللازم لهزيمة مخططات (فلاديمير) بوتين الإمبريالية"، مؤكدة أن "حان الوقت للإسراع لأن أوكرانيا بحاجة إلى معدات تؤمن لها البقاء".

بعد عام تقريبا على بدء الحرب في أوكرانيا، لا تلوح في الأفق أي بادرة تهدئة على جبهة القتال ويخشى حلف شمال الأطلسي (ناتو) من هجوم جديد واسع تستعد موسكو لشنه قريبًا.

تسريع الأسلحة

ودعت فون دير لايين إلى تسريع إنتاج الأسلحة العادية مثل الذخيرة التي "تحتاج إليها بشكل ملح" كييف.

وشددت على أنه "من غير الممكن أن نضطر للانتظار لأشهر أو سنوات قبل أن نتمكن من إعادة تزويد أنفسنا" بهذه المواد لتسليمها إلى أوكرانيا.

وتبحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حاليا عن طرق لإجراء عمليات شراء ذخيرة مشتركة لأوكرانيا، حسب مصادر دبلوماسية في بروكسل.

وقالت المصادر نفسها إن إستونيا وهي في طليعة دول البلطيق التي تدعم أوكرانيا، قدمت عرضا بالأرقام لشركائها، يقضي بتخصيص أربعة مليارات يورو تقدمها الدول الأعضاء إلى "الهيئة الأوروبية للسلام" وهو الصندوق المخصص لشراء أسلحة مخصصة لأوكرانيا.

وتسمح هذه الأموال بشراء مليون قذيفة من عيار 155 ملم.

وسيناقش هذا العرض على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين.