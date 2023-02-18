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مولان (فرنسا): بعدما تسبب قبل أسبوع بحادث مروري مروع تحت تأثير تعاطي الكوكايين، وُجهت إلى الفكاهي الفرنسي بيار بالماد البالغ 54 عاماً، الجمعة تهمة القتل غير العمد وأودع رهن الإقامة الجبرية داخل مستشفى، وفق مصدر قضائي.

وتعتزم النيابة العامة في مولان قرب باريس، التي طلبت توقيفه مؤقتاً، الطعن بهذا القرار الذي اتخذه قاضي تحقيق، بإيداع بالماد رهن الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني داخل مركز لمكافحة المدمنين في أحد المستشفيات، بحسب المصدر عينه.

ومساء العاشر من شباط/فبراير الحالي، صدمت سيارة كان يقودها بيار بالماد مركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المقابل، على بعد حوالى خمسين كيلومتراً جنوبي باريس.

وأظهرت تحاليل مخبرية أن بالماد كان تحت تأثير الكوكايين عند حصول الحادثة.

وتسببت الحادثة بإصابات بالغة للركاب الثلاثة في المركبة الثانية، وهم رجل يبلغ 38 عاماً وابنه ذو السنوات الست وشقيقة زوجته البالغة 27 عاماً والتي كانت حاملاً في شهرها السابع لكنّها فقدت جنينها بسبب الحادث.

وكان الرجل وابنه لا يزالان في المستشفى الجمعة في غرفة الإنعاش بحالة حرجة، وفق المدعي العام في مولان.

كما تعرّض الفكاهي بيار بالماد إلى إصابة بالغة في هذه الحادثة.

وقال مدعي عام مولان جان ميشال بورليس إن بالماد "أقر بأنه تعاطى الكوكايين ومخدرات اصطناعية قبل قيادة السيارة"، لكنه أشار إلى أنه "لا يتذكر شيئاً محدداً من ظروف الحادثة".

شاهدان مساعدان

ومُنح رجلان، هما مغربي في سن 33 عاماً وفرنسي يبلغ 34 عاماً، كانا برفقة الفنان في السيارة وهربا من موقع الحادثة قبل وصول فرق الإغاثة، صفة الشاهد المساعد بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حال الخطر.

وأشار المدعي العام إلى أنهما "كانا قد تناولا أيضاً مواد مخدرة".

وكان بيار بالماد، المعروف على نطاق واسع في فرنسا، قد دين مرات عدة بتهمة تناول المخدرات. ووفق شقيقته إيلين بالماد، فإن الفنان يشعر "بالعار" بعد الحادثة ويبدي استعداداً لتحمل "تبعات أفعاله".

وتتسبب المخدرات بحوالى 20% من الوفيات في الحوادث المرورية في فرنسا كل عام.