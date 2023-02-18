قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



ميونيخ (ألمانيا): سيؤكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في كلمته في مؤتمر ميونيخ الأمني السبت أنه يجب على الحلفاء تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه لهزيمة روسيا بينما تطالب كييف بمزيد من الأسلحة.

وسيقول ستولتنبرغ في هذا الاجتماع الذي يحضره عدد كبير من قادة العالم "يجب أن نعطي أوكرانيا ما تحتاج إليه لتنتصر وتكون دولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا"، حسب مقتطفات من خطابه اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

يلقي ستولتنبرغ خطابه قبيل الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لتشهد أوروبا أولى حروبها منذ عقود في تطور أحدث انقلابا في المشهد الأمني العالمي.

في خطابه سيدعم ستولتنبرغ كييف بالقول "علينا مواصلة دعم كييف وتفعيله"، مضيفا "لا يخطط بوتين للسلام. إنه يخطط لاستمرار الحرب".

في افتتاح المؤتمر الجمعة حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على تسريع وتيرة دعمهم، فيما تعهّدت قوى أوروبية تعزيز مساعداتها.

وسيشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في خطابه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، على وجوب تعلّم الدرس بعدما كشف الغزو الروسي لأوكرانيا المخاطر التي تتهدّد أوروبا من جراء اعتمادها المفرط على أنظمة استبدادية.

وجاء في مقتطفات من خطاب سيلقيه اطّلعت عليه وكالة فرانس برس "علينا ألا نكرر مع الصين الخطأ نفسه الذي ارتُكب مع أنظمة استبدادية أخرى".

بثّت الحرب في أوكرانيا الخوف لدى قوى غربية من إقدام الصين على خطوة مماثلة في تايوان، الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.

ويشارك في المؤتمر الأمني الذي يعقد مدى ثلاثة أيام في ميونيخ العشرات من كبار الشخصيات بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ووزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن.