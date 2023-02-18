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ميونيخ (ألمانيا): حمل وزير الخارجية الصيني على واشنطن بلهجة شديدة السبت، مستنكرًا رد فعلها "الهستيري" على تحليق منطاد صيني أسقطته بطائرة مقاتلة، وأجراءاتها "الحمائية".

أمام جمع من القادة والخبراء الدوليين المجتمعين في مؤتمر ميونيخ للأمن، وجه وانغ يي جملة من الاتهامات للولايات المتحدة معتبرا أن رد فعلها كان "سخيفًا وهستيريًا" على تحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأميركية قالت واشنطن إنه أرسل للتجسس وأسقطته طائرة حربية أميركية في 4 شباط/فبراير.

وقال وانغ يي "السماء مليئة بالمناطيد من دول مختلفة. هل تريدون إسقاط كل واحد منها؟ هذا لا يبرهن على أن أميركا قوية"، مؤكداً أن المنطاد كان للاستخدام "المدني".

وقال الدبلوماسي الصيني إن إسقاط المنطاد هو "إساءة استخدام للقوة بنسبة 100%"، مكررًا القول بأنه كان مجرد منطاد بسيط لأبحاث الطقس انجرف إلى المجال الجوي الأميركي على نحو عرضي.

وأضاف وانغ يي "نحث الولايات المتحدة على عدم القيام بمثل هذه الأمور السخيفة لمجرد صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية".

وقال "طلبنا من الولايات المتحدة التعامل مع هذا الوضع بهدوء واحترافية. ... لسوء الحظ، تتجاهل الولايات المتحدة هذه الحقائق وتستخدم طائرات مقاتلة متقدمة لإسقاط منطاد بصواريخها، وهو ما أراه سخيفا وهستيريا".

قيود أميركية

وفي ما يتعلق بالجانب التجاري، استنكر وانغ يي القيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية التي تصنعها الشركات الصينية.

وقال إن هذه القيود "حمائية 100%". وأضاف إن الولايات المتحدة "أنانية 100% وتتصرف على نحو منفرد 100% ... وتنتهك على نحو خطير مبدأ التجارة الحرة".

في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال وانغ يي إن بلاده هي نصيرة "السلام"، وأكد أن على موسكو وكييف "الجلوس حول الطاولة وإيجاد (حل) سياسي للنزاع".