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باريس: دانت فرنسا الاثنين "بأشد العبارات" إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات نهاية الأسبوع الماضي ودعت بيونغ يانغ إلى "الامتثال بدون تأخير لالتزاماتها الدولية".

أعلنت آن كلير لوجاندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس "تؤكد قلقها العميق من استمرار كوريا الشمالية في تطوير برامجها النووية والبالستية، الأمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي".

في 18 شباط/فبراير نفذت كوريا الشمالية ما وصفته بتدريبات "مفاجئة" لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، قالت إنه يظهر قدراتها على "شن هجوم نووي مضاد فتاك".

وذكرت المتحدثة بان على كوريا الشمالية "الالتزام بعملية التخلي بالكامل وبشكل قابل للتحقق ولا رجعة فيه عن برامجها النووية والبالستية".

بعد يومين من إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات، أطلقت كوريا الشمالية الإثنين صاروخين بالستيين قصيري المدى بحسب هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وأكدت طوكيو أيضاً عملية الإطلاق.