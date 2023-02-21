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إيلاف من بيروت: لاقى الكرملين بزيارة جو بايدن المفاجئة لأوكرانيا بصمت رسمي، حيث أشار محللون ونقاد إلى أن الرحلة التاريخية للرئيس الأميركي كانت منعطفًا غير مرحب به قبل خطاب فلاديمير بوتين وغيرها من الأحداث الحكومية المقررة لإحياء ذكرى الغزو.

قوضت رحلة بايدن المفاجئة إلى أوكرانيا رواية الكرملين بأن دعم الغرب لأوكرانيا آخذ في التضاؤل، مع وعود بتقديم 500 مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية وفرض عقوبات جديدة قبل نهاية الأسبوع. كما كشفت زيارة كييف في زمن الحرب عن تردد بوتين في زيارة الجبهة. ويخطط الكرملين لإقامة حفل موسيقي احتفالي في ملعب لوجنيكي في نفس اليوم، ثم لعقد جلسات استثنائية لمجلس الدوما والاتحاد الأربعاء.

قالت تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة شركة آر بوليتيك للتحليل السياسي: "أتوقع أن يكون بوتين غدًا متشددًا للغاية مع الغرب في خطابه السنوي. لا أريد أن أتخيل ذلك، لكن يمكنه تعليق بعض المعاهدات أو الانسحاب منها، ويمكنه تقديم الوضع على أنه حرب بين الغرب وروسيا".

أكثر تعقيدًا

في حين أن الجلسات التشريعية قد تكون للعرض فقط، إلا أنها ستكون ضرورية أيضًا إذا كان الكرملين يخطط لاتخاذ أي قرارات رئيسية جديدة في السياسة الخارجية. قبل عام، عقدت على عجل جلسات المجلس التشريعي الذي سمح لبوتين باستخدام القوة في الخارج، قبل أيام من شنه هجومه الفجر على كييف.

الآن، أصبح طريق الكرملين إلى الأمام أكثر تعقيدًا، بعد هجوم الشتاء المخيب والتوقعات بأن أوكرانيا تستعد لهجوم الربيع المضاد. وقال ستانوفايا إن التوقعات القاتمة للحرب هي أحد أسباب عدم احتمال زيارة بوتين للجبهة هذا الأسبوع. اضافت: "لا أعتقد أنه سيذهب. إنه يحتاج إلى وضع إيجابي وتفاؤل أكثر بكثير مما هو عليه الآن. وهي أيضًا مسألة أمنية".

لم يقدم الكرملين أي تعليق عام على زيارة بايدن الاثنين، على الرغم من أن كلا من البيت الأبيض والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف قالا إن فريق بايدن حذر الكرملين، بغرض "عدم التضارب"، من أنه يخطط لزيارة كييف. ومن المقرر أيضا أن يتحدث بايدن في وارسو يوم الثلاثاء بعد خطاب بوتين مباشرة.

متوقع أن يُنظر إلى رحلة بايدن في الكرملين على أنها أحدث تأكيد على أن موسكو تقاتل ليس فقط ضد أوكرانيا ولكن ضد ما تسميه الغرب الجماعي. قالت ستانوفايا: "سيكون بالنسبة لهم دليلًا آخر على أن واشنطن اختارت معسكرها بشكل لا لبس فيه. إنه دليل على الاضطراب التام مع روسيا، وتأكيد أن الغرب الآن يراهن على الهزيمة الاستراتيجية لبوتين".

تقارير حذرة

قدم التلفزيون الرسمي الروسي تقارير حذرة بشأن زيارة بايدن. وقال مذيع في برنامج المحادثات السياسية الروسية 60 دقيقة على التلفزيون الحكومي: "زيلينسكي سعيد للغاية - لقد نشر للتو صوره الأولى على وسائل التواصل الاجتماعي مع بايدن من كييف". "إنه جو بايدن الحقيقي في أوكرانيا. على شاشاتك الآن ".

سرعان ما أشار معلق سياسي إلى أن الزيارة كانت "بداية جيدة لحملة إعادة انتخاب بايدن". لكن المعلقين الروس الآخرين المؤيدين للحرب استخدموا زيارة بايدن فرصة لشن هجوم دقيق على بوتين لفشله في زيارة منطقة الحرب.

كتب زاستافني، وهو مدون روسي مؤيد للحرب ولديه أكثر من 110 آلاف مشترك: "انظر، هناك جدان. "أحدهم كبير في السن، ولديه كل علامات مرض الزهايمر والخرف والتبول الليلي، العالم بأسره يسخر منه. يبدو الجد الآخر جيدًا جدًا، ولديه نبع في خطوته، ويتحدث جيدًا، ويفكر بوضوح، وله سمعة مقبولة على نطاق واسع كقائد قوي وشجاع. لكن واحدًا فقط من [القادة] جاء بالفعل إلى كييف. والآخر [بوتين] لم يذهب إلى دونيتسك بعد".