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إيلاف من لندن: قررت محكمة رومانية، يوم الثلاثاء، المؤثر البريطاني الأميركي أندرو تيت المناهض للمرأة لمدة 30 يوما أخرى.

ويخضع تيت وشقيقه تريستان للتحقيق بشأن مزاعم الاعتداء والاستغلال الجنسيين، وهي مزاعم ينفونها. في وقت سابق من هذا الشهر، وكان دفع ببراءته بعد مثوله أمام المحكمة.

وهناك امرأتان محتجزتان في نفس الوقت، ستظلان رهن الآن ستحتجزان رهن الإقامة الجبرية، وكل الأربعة ينفون هذه المزاعم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دفع المواطن البريطاني الأميركي على براءته بعد مثوله أمام المحكمة. وقال تيت: "اطلب منهم أدلة ولن يقدموا لك شيئًا ، لأنه غير موجود". وقال: "ستكتشف حقيقة هذه القضية قريبًا."

إغواء الضحايا

ويُزعم أن عائلة تيت جندت ضحاياها عن طريق إغوائهم والادعاء زورًا أنهم يريدون علاقة أو زواج. وقال ممثلو الادعاء إن النساء أُجبرن بعد ذلك على إنتاج محتوى إباحي تحت الإكراه.

وتم اتهام أندرو تيت (36 عامًا) الذي أصبح شخصية مؤثرة ، باغتصاب إحدى الضحايا في مارس الماضي، وتم القبض على تيت وشقيقه في 29 ديسمبر ومصادرة كل ممتلكاتهما الشخصية ذات العلاقة بالتهمة.

مصادر سلع وأموال

وقالت السلطات الرومانية إنها صادرت سلعًا وأموالًا تبلغ قيمتها حوالي 3.25 مليون جنيه إسترليني من فيلا المؤثر، بما في ذلك السيارات الفاخرة.

وكان تم احتجازهم في البداية لمدة 24 ساعة ، ثم تم تمديدها إلى 30 يومًا، تمت إضافة 30 يومًا أخرى في يناير.

يشار إلى أنه كان تم حظر تيت من انستغرام وفيسبوك ويوتيوب لانتهاك قواعد "الأفراد الخطرين" وخرق قواعد الكلام الذي يحض على الكراهية. كما كان تم طرده من تويتر في عام 2017 ، لكن سُمح له بالعودة في نوفمبر 2022.