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إيلاف من لندن: ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة أشخاص بعد رسم علم أوكرانيا الضخم على الطريق خارج السفارة الروسية في لندن.

وتولت مجموعة تطلق على نفسها "حملة الحمير - Donkeys campaign) المسؤولية عن رسم العلم الأزرق والأصفر الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع والذي غطى "بيزووتر رود" في غربي لندن حيث تقع السفارة الروسية، صباح الخميس.

ذكرى الغزو

وقالت المجموعة إنها قامت بالعمل بمناسبة عشية الحرب في أوكرانيا. وأضافت أن المتظاهرين يعتزمون إرسال رسالة مباشرة إلى الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بهذه الحركة، في الذكرى الأولى لغزو بوتين الإمبريالي لأوكرانيا.

واضافت المجموعة: "خلافا لما يزعمه الديكتاتور الروسي ومبررو فعلته، فإن أوكرانيا دولة مستقلة وشعب له كل الحق في تقرير المصير. ووجود علم أوكراني ضخم خارج سفارته في لندن سيذكره بذلك".

وتم اعتقال ثلاثة رجال وامرأة "للاشتباه بارتكابهم أضرار جنائية وعرقلة الطريق السريع" ، حسبما أفادت شرطة العاصمة البريطانية، وأكدت "إنهم ما زالوا رهن الاعتقال".

عرقلة المرور

وتمت عرقلة حركة المرور مؤقتًا حيث دفع النشطاء عربات اليد المحملة بالطلاء، ثم دفعوها إلى الشارع، ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها: "احتجاج التضامن الأوكراني - قُدْ ببطء - دهان قابل للغسل".

وأضاف النشطاء أن الطلاء المستخدم في إنشاء العلم كان "طلاء عالي الجودة وغير سام وخالٍ من المذيبات وصديق للبيئة وسريع الجفاف وصالح للأكل مصمم لرسم الطرق".

وصنعت حملة بقيادة الحمير Led By Donkeys اسمًا لنفسها من خلال الأعمال المثيرة السياسية، مثل اللوحات الإعلانية العملاقة التي تحمل السياسيين المسؤولية عن تغريداتهم.

سياسات تراس

وكانت المجموعة نفذت حدثا مماثلا على مستوى كبير في أكتوبر من العام الماضي، بعد السياسات الاقتصادية الكارثية لحكومة ليز تراس قصيرة العمر.

وكانت المجموعة رفعت لوحة كتب عليها "الاقتصاد البريطاني تحطم هنا" خارج شارع توفتون في لندن، مستهدفة مؤسسات الفكر والرأي المحافظة التي قيل إنها أثرت على نهج رئيس الوزراء آنذاك.

وإلى ذلك، جاء احتجاج اليوم، بعد أن تحدث فلاديمير بوتين في اجتماع حاشد مؤيد للحرب قبل الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا ، حيث دعا المتفرجين إلى ترديد هتاف "روسيا وروسيا" في استعراض لدعم أولئك الذين يخدمون في القوات المسلحة.

