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إيلاف من القدس: إسرائيل تنوي تزويد أوكرانيا بثلاث بطاريات من منظومة القبة الحديدية للدفاع عن كييف، هذا ما كشفه مسؤول أمني لإيلاف. وقال أن إسرائيل اختارت منذ البداية عدم التدخل أو دعم روسيا أو أوكرانيا وقدمت مساعدات مدنية وسترات واقية لكن انضمام إيران للحرب وتزويد روسيا بمسيّرات وأسلحة جعل الوضع معقداً أكثر وإسرائيل قررت تقديم القبة الحديدية للدفاع وليس للهجوم على حد قول المسؤول، وأن المفاوضات حول الأمر تدور مع الجانب الأميركي الذي لديه أيضاً شراكة في تصنيع القبة الحديدية الاسرائيلية عبر تمويل التطوير وتمويل صناعة الصواريخ.

وكانت أوكرانيا طلبت مراراً من اسرائيل تزويدها بمنظومات ضد المسيرات والصواريخ وطلبت منظومة القبة الحديدية الا أن الحكومة الاسرائيلية السابقة والحالية رفضتا ذلك.

هذا وعلمت إيلاف أن روسيا سمحت لإيران تزويد سوريا بمنظومات متطورة مضادة للطائرات الأمر الذي سيصعب عمل اسرائيل العسكري في سوريا وكذلك سمحت روسيا باستخدام منظومة اي ٣٠٠ وبدأت بالتراجع عن اتفاق منع الاحتكاك في الاجواء السورية مع اسرائيل وتفيد المعلومات ان الجيش الاسرائيلي لم يعد يعلم الروس بالهجمات في سوريا والتفاهمات لم تعد قائمة بحسب مصادر مختلفة.

الى ذلك كان من المقرر ان يزور نتانياهو موسكو للقاء فلاديمير بوتين الا ان الزيارة الغيت بعد حديث مع وزيرالخارجيه الاميركي ووزير خارجية اسرائيل ايلي كوهن الذي زار كييف مؤخرا والتقى الرئيس زيلينسكي ومسؤولين كبار وتحدث معهم حول سبل دعم اسرائيل لاوكرانيا دفاعيا في المرحلة القادمة.

من جهة اخرى زار وفد عسكري اسرائيلي كييف اكثر من مرة في الشهر الاخير وتم الاتفاق عل صب منظومة القبة الحديدية في ثلاث مناطق للدفاع العاصمة كييف بحسب المصدر.