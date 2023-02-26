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إيلاف من لندن: في خطوة لافتة مفاجئة، حطّ وزير الخارجية السعودي في كييف والتقى الرئيس الأوكراني زيلينسكي، معلنا عن تقديم المملكة 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا.

واعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأحد، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في العاصمة كييف.

تحيات الملك وولي العهد

ونقل وزير الخارجية تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لزيلينسكي وحكومة وشعب أوكرانيا.

‌وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد وزير الخارجية خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

حلول سياسية

وقالت وكالة "واس" إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، التقى في وقت سابق الأحد، أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بمقر الرئاسة بالعاصمة كييف.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، وأوجه المساعدات المقدمة من المملكة لأوكرانيا وشعبها بهدف التخفيف من آثار الأزمة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن الرياض تعمل مع أصدقائها في أوكرانيا على تخفيف آثار الأزمة اقتصادياً. وصرح بأنهم مستمرون مع جميع الأطراف لبحث فرص لتسوية الأزمة، مؤكداً أن المملكة حريصة على إنهاء الأزمة سلمياً.

