قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: بدأ وزير الخارجية البريطاني زيارة للهند بهدف إقامة علاقات اقتصادية وتقنية أقوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت مصادر الخارجية البريطانية إن جيمس كليفرلي سيطلق برنامجا تبادل للمهنيين الشباب البريطانيين والهنود للعيش والعمل في البلدين، وسيحث في اجتماع لوزراء الخارجية، سيحث شركاء مجموعة العشرين على مواجهة التحديات العالمية.

كما سيعلن كليفرلي أيضًا أن المملكة المتحدة ستعين مبعوثًا تقنيًا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

العدوان الروسي

وأضافت وزارة الخارجية ان كليفرلي سيستمر في الدعوة إلى العدوان الروسي في أوكرانيا في اجتماع وزراء الخارجية لرئاسة الهند لمجموعة العشرين ويحث الشركاء القدامى والجدد على العمل معًا لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا.

والتقي وزير الخارجية االبريطاني اليوم (1 مارس) مع نظيره وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، قبل اجتماع وزراء الخارجية في نيودلهي غدًا (2 مارس).

ومن المتوقع أن يناقشوا التقدم المحرز في خارطة الطريق بين المملكة المتحدة والهند 2030 ، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار.

وخلال زيارة للمعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في دلهي اليوم (الأربعاء)، سيحتفل وزير الخارجية بافتتاح مخطط المهنيين الشباب ، وهو شراكة جديدة طموحة بين المملكة المتحدة والهند والتي تسمح بما يصل إلى 3000 بريطاني و 3000 هندي. عام الحق في العيش والعمل في الدولة الأخرى لمدة تصل إلى عامين.

مبعوث تكنولوجي

وسيعلن وزير الخارجية أيضًا عن إنشاء أول مبعوث تكنولوجي للمملكة المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، والذي سيعزز العلاقات مع الهند كأولوية. هذا المبعوث هو الثاني من نوعه الذي تعلن عنه المملكة المتحدة (بعد تعيين مبعوث تقني إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2020) ويظهر التزامنا بالمنطقة ودبلوماسية التكنولوجيا.

كما سيعزز دور المبعوث التكنولوجي الجديد مكانة المملكة المتحدة كقوة علمية وتقنية عظمى. سيعمل المبعوث مع شركائنا في المنطقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك وضع معايير التكنولوجيا العالمية والمساعدة في حل التحديات من خلال التكنولوجيا المبتكرة.

شراكة مهمة

وقال وزير الخارجية: الهند شريك مهم للغاية للمملكة المتحدة ، وستساعد العلاقات الأعمق التي نقيمها الآن في تنمية اقتصاد المملكة المتحدة وتعزيز صناعاتنا من أجل المستقبل. سيمكن مخطط الهجرة التاريخي هذا ألمع وأفضل في كلا البلدين من الاستفادة من الفرص الجديدة.

وأضاف: تعد الهند أيضًا رائدة عالمية ناشئة في مجال التكنولوجيا ، وهناك فرص هائلة لتعاون أفضل بيننا في هذا القطاع. لهذا السبب سنرسل مبعوثنا التقني الأول إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، لزيادة الخبرة التقنية لكلا البلدين.

وقال إن الهند لديها ثالث أكبر عدد من الشركات الناشئة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ، حيث اكتسبت 108 شركة ناشئة مكانة يونيكورن لشركة خاصة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار. ويوضح هذا الإعلان التزام المملكة المتحدة الواضح بتعزيز الشراكات في الهند وعبر جنوب آسيا.

مجموعة العشرين

ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية يوم الخميس اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين للعمل مع الشركاء لدفع الجهود العالمية بشأن الغذاء وأمن الطاقة وتغير المناخ والتنمية.

وسيواصل أيضًا دعوة روسيا في مجموعة العشرين والعمل مع الشركاء للتخفيف من الآثار العالمية للعدوان الروسي في أوكرانيا. إذا كانت الحرب ستنتهي اليوم ، فإن آثار تفاقم انعدام الأمن الغذائي ستستمر حتى عام 2027.

لقاء أوروبي هندي

كما سيخاطب وزير الخارجية حدثًا تجاريًا بين الهند وأوروبا في العاصمة حيث سيعيد التأكيد على التزام المملكة المتحدة بإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الهند.

ومع وجود روابط أكثر من أي دولة تقريبًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، تبلغ قيمة العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والهند بالفعل 34 مليار جنيه إسترليني، ونمت بمقدار 10 مليارات جنيه إسترليني في عام واحد.