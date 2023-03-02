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باريس: قال محامي وعائلة الفرنسي بنجامين بريار المحتجز في إيران منذ نهاية أيار/مايو 2020 حيث حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات إنه "بُرئ من جميع التهم" في الاستئناف في 16 شباط/فبراير لكنه ما زال مسجونًا.

وقال محاميه الفرنسي فيليب فالان أن بعد الحكم بالبراءة، أمرت المحكمة في 17 شباط/فبراير "بالإفراج الفوري عنه"، لكن "الحرس الثوري لم يفرج عنه ويبقيه في السجن". وبريار مضرب عن الطعام منذ 28 كانون الثاني/يناير.