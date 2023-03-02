إيلاف من الرباط :عقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، الخميس، بروما، لقاء ثنائياً مع نظيره الإيطالي كارلو نورديو.

وشكل اللقاء مناسبة أطلع خلالها المسؤول المغربي نظيره الإيطالي على التجربة المغربیة في مجال العدالة ، والأشواط التي قطعها مسلسل إصلاح منظومة العدالة، تحت قيادة الملك محمد السادس، وكذا مشاريع الإصلاحات التي تخوضها الحكومة الحالیة في مجال التشريعات، لا سيما على مستوى المسطرة المدنية والجنائية والرقمنة وحقوق المرأة وحقوق الطفل، وغيرها من المجالات.

كما تناول الطرفان خلال لقائهما مضمون العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين، وسبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون المشترك والمثمر بينهما، في مجالات المهن القانونية والعدالة، وتبادل الخبرات والتجارب على مستوى المهن وبعض المراكز التي تشتغل في مجال العدالة، إضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات الرقمية ذات الصلة بقطاع العدالة.