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روما: أعلن برنامج الأغذية العالمي الخميس أنّ الدبلوماسية الأميركية سيندي ماكين ستتولّى منصب المديرة التنفيذية لهذه الوكالة التابعة للأمم المتّحدة والتي تمدّ يد العون لملايين المتضرّرين من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلّحة.

وماكين (68 عاماً) هي أرملة السناتور الراحل جون ماكين وتشغل حالياً منصب المندوبة الدائمة للولايات المتّحدة لدى وكالات الأمم المتّحدة في العاصمة الإيطالية، وهو منصب عيّنها فيه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وستتسلّم ماكين منصبها الجديد في نيسان/أبريل المقبل خلفاً لمواطنها ديفيد بيزلي.

وقالت ماكين في بيان إنّ "الطريق أمامنا شاقّ والجوع يتزايد" في جميع أنحاء العالم.

احتكار أميركي

ومنذ 1992 يحتكر الأميركيون المنصب الأهمّ في برنامج الأغذية العالمي.

وفي بيان مشترك، قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) كو دونغيو اللذان رشّحاها إنّ ماكين "المدافعة عن حقوق الإنسان، أعطت منذ فترة طويلة صوتاً لمن لا صوت لهم من خلال عملها الإنساني والخيري".

وماكين وريثة شركة "هينسلي بيفردج كومباني" في فينيكس هي أرملة السناتور الجمهوري جون ماكين الذي كان شخصية محورية في الكونغرس وخسر الانتخابات الرئاسية في 2008 وتوفي في 2018.