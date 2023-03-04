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مانيلا: قُتل حاكم إقليم أورينتال نيغروس وخمسة أشخاص آخرون برصاص مسلحين مجهولين في وسط الفيليبين السبت، على ما ذكرت أرملته، في أحدث هجوم يستهدف مسؤولين محليين في البلاد.

واوضحت الشرطة المحلية أن ستة مشتبه بهم يحملون بنادق هجومية ويرتدون زيّ مماثل للجيش اقتحموا منزل الحاكم رويل ديغامو في بامبلونا وأطلقوا النار.

وقالت جانيس ديغامو، رئيسة بلدية المدينة وأرملة النائب إن الحاكم وخمسة أشخاص آخرين قتلوا في إطلاق النار.

ودان الرئيس فرديناند ماركوس "اغتيال" حليفه السياسي وطالب مطلقي النار بتسليم انفسهم، متعهداً بمقاضاة الجناة بسرعة.

ولا تزال حالة اربعة مصابين في اطلاق النار غير معروفة.

توزيع مساعدات

وقالت المتحدثة باسم الشرطة كيم لوبيز لوكالة فرانس برس إن الحاكم كان يوزّع مساعدات إنسانية على الناخبين.

ديغامو (56 عاما) هو آخر سياسي يتم استهدافه والثالث على الأقل الذي قتل باطلاق نار منذ الانتخابات المحلية العام الماضي.

وكانت المحكمة العليا في البلاد قد أعلنت فوزه الشهر الماضي حاكما لإقليم أورينتال نيغروس بوسط البلاد بعد إعادة فرز الأصوات.

في شباط/ فبراير، تم استهداف نائبين، حاكم مقاطعة لاناو ديل سور الجنوبية مامينتال أديونغ الذي أصيب و نائب رئيس بلدية مدينة أباري (شمال) روميل ألاميدا الذي قُتل.