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إيلاف من لندن: ردت إيران الإثنين بتحذير على التقارير التي تتحدث عن أن إسرائيل تمد أذربيجان بالسلاح "مقابل النفط وموطئ قدم في خاصرة إيران".

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "موقفنا واضح من الكيان الصهيوني وعلاقاتنا مع دول المنطقة تأتي في إطار واضح، وعبّرنا عن موقفنا بخصوص دور إسرائيل المزعزع للأمن، ونأمل أن تنتبه هذه الدول إلى المصالح الإقليمية والعلاقات الثنائية مع إيران".

هجوم السفارة

وعن سير التحقيق في الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، أشار كنعاني إلى أن "زيارة مساعد وزير الخارجية وفرت فرصة للقاءات ثنائية مع السلطات الأذربيجانية، حيث التقى كلاً من وزير الخارجية ومساعد رئيس الجمهورية ومساعد وزير الخارجية الأذربيجاني وتمت مناقشة التطورات بشأن الهجوم على السفارة".

أضاف كنعاني: "على الرغم من أن المهاجم أكد أنه أقدم على الهجوم بدوافع شخصية، لكن إيران تتابع الإجراءات القضائية والأمنية للكشف عن ملابسات الهجوم، كما أعربنا عن استعدادنا للعمل المشترك مع باكو في إطار اتفاق التعاون القضائي بين البلدين، وطلبنا إرسال وفد قضائي لباكو واستقبال وفد قضائي أذربيجاني في طهران لمناقشة الملف".

وأوضح المتحدث: "أننا أكدنا أن الطريق الأمثل لإعادة العلاقات لمسارها الطبيعي واستئناف نشاطات السفارة الأذربيجانية في طهران هو الطريق القضائي".

حوار ثنائي

أكد كنعاني: "إننا نأمل في حل القضية في إطار الحوار الثنائي بين سلطات البلدين"، مشددا على أن طهران "تتابع الأمر في إطار مسؤولياتها في الحفاظ عن البعثات الدبلوماسية".

وكانت صحيفة هآرتس قد كشفت أن إسرائيل باعت وسائط عسكرية حربية بمليارات الدولارات إلى أذربيجان التي تزود إسرائيل بالمقابل بالنفط وتوفر لها موطئ قدم قريب من إيران.

وقالت الأحد إن "طائرات شحن أذرية هبطت وأقلعت 92 مرة في مطار عوفدا جنوبي إسرائيل خلال السنوات السبع الأخيرة"، وذلك يأتي تأكيدًا على شحنات الأسلحة والذخائر من إسرائيل إلى أذربيجان، حيث يرتبط البلدان بتحالف استراتيجي منذ عشرين عاما.

أضافت الصحيفة أن "مطار عوفدا التابع لسلاح الجو الإسرائيلي هو المطار الوحيد المرخص له نقل مواد متفجرة، منه وإليه، وقد شهد في يوم الخميس الماضي هبوط طائرة من طراز إيليوشن - 76 قديمة فيه، ثم أقلعت نحو الشمال الشرقي إلى قاعدتها في العاصمة الأذرية، باكو".

تحقيق استقصائي

أضافت الصحيفة الإسرائيلية أن "تحقيقا استقصائيا أجرته كشف أن السنوات السبع الأخيرة شهدت هبوط 92 رحلة جوية لطائرات شحن تابعة لشركة سيلكوي الأذرية، وذلك كشف أن إسرائيل باعت أذربيجان وسائط عسكرية بمليارات الدولارات"، وتضيف هآرتس أن أذربيجان "تزود إسرائيل بالمقابل بالنفط وتوفر لها موطئ قدم قريب من إيران".

ونقلت الصحيفة عن مصادر خارجية قولها إن "أذربيجان أتاحت لجهاز الموساد الإسرائيلي إقامة محطة متقدمة توفر له قدرة عالية لتعقب ورصد ما يجري في إيران، كما أن السلطات الأذرية أهّلت مطارا مخصصا لمساعدة إسرائيل في حال قررت مهاجمة منشآت نووية إيرانية".

وبحسب المصادر نفسها، فإن "عملاء الموساد الذين سرقوا الأرشيف النووي الإيراني هربوه إلى إسرائيل من طريق أذربيجان".