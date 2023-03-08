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إيلاف من لندن: بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف اليوم الأربعاء، شاركت كيت أميرة ويلز، زوجة ولي عهد بريطانيا في تدريب لإخلاء الجنود المصابين في حالة الإصابة في طقس الثلج.

وتحدت أميرة ويلز، التي أصبحت العام الماضي عقيدًا في الحرس الأيرلندي، حيث تسلمت المهمة من زوجها الأمير وليام، الثلوج، وشاركت في التمرينات في مقر الكتيبة في سالزبوري بلين.

وخلال التدريبات ، تعرض عناصر من الكتيبة الأولى من الحرس الأيرلندي لإطلاق نار من قبل العدو، مما أدى إلى إصابة جندي بطلق ناري في ساقه.

اسعافات

وقدمت كيت الإسعافات الأولية للجندية "الجريحة" جودي نيوويل التي أخلاها زملاؤها من مكان الحادث، حيث ساعدت باستخدام عاصبة لوقف النزيف.

وتم وضع الجندية على نقالة ، حيث قامت كيت بفحصها بحثًا عن أي إصابات أخرى. وجالت أميرة ويلز في جميع أنحاء منطقة التدريب بمرافقة من قبل اللواء كريستوفر غيكا، قائد الجيش في لندن، والمقدم جيمس الدريدج ، قائد الكتيبة الأولى من الحرس الأيرلندي.

استمعت أميرة ويلز إلى شرح عن ما نفذته الكتيبة مؤخرًا من مهمات، فضلاً عن إطلاعها على التدريب على إزالة الألغام.

وقال اللفتنانت كولونيل الدريدج إنه من "المناسب بشكل خاص" أن تتمكن المجندات من مقابلة كيت في السهل في يوم المرأة العالمي.