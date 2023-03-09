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فيلنيوس: أفادت الاستخبارات العسكرية في ليتوانيا الخميس أن تقديراتها تشير الى أن روسيا تملك موارد كافية لمواصلة حربها في أوكرانيا بالقوة نفسها لعامين مقبلين.

وقال رئيس الاستخبارات العسكرية ايليغيوس بولافيشيوس للصحافيين "روسيا كانت تكدس الأسلحة والمعدات" خلال السنوات الماضية.

وأضاف "نقدّر أن مواردها تكفيها لعامين آخرين من حرب بالقوة نفسها التي نشهدها اليوم".

ولفت إلى أن التقييم اعتمد على فرضية عدم تقديم أي دولة أجنبية مساعدات عسكرية لموسكو.

وقال إن لدى روسيا احتياطات كبيرة مخزنة من الأسلحة، ما يسمح لها "بإلحاق أضرار جسيمة وزيادة كلفة إعادة البناء".

وكان يولافيشيوس يتحدث وإلى جانبه نظيره في الاستخبارات المدنية خلال تقديم تقريرهما السنوي.

وبالإضافة إلى التقديرات حول الموارد الروسية، ذكر التقرير أيضا أن التعبئة الروسية العام الماضي كشفت أن الدعم الشعبي للحرب في أوكرانيا "ليس بالحجم الذي حاولت آلة الدعاية أن تظهره".

وأورد التقرير أن "عدم الرضا عن سياسات النظام يأخذ حاليا شكلا سلبيا: في الغالب عبر تجنب التعبئة العامة والتذمر من سوء التموين والفوضى في الجيش".

وأثار التقرير أيضا احتمال أن يكون لإخفاقات روسيا في ساحة المعركة والمزيد من التعبئة وأي تدهور مفاجئ للوضع الاقتصادي "عواقب سلبية على استقرار النظام".

وتعد ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي العام الماضي.