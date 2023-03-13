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في الطائرة الرئاسية الأميركية (الولايات المتحدة): أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الاثنين أن أستراليا ستشتري ثلاث غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي من طراز "فرجينيا" مع احتمال أن تشتري اثنتين أخريين.

وقال ساليفان لصحافيين في الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان" إنه من المفترض تسليم الغواصات اعتبارًا من العام 2030، في إطار الشراكة الأمنية الثلاثية الجديدة "أوكوس" بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.

وفي السياق، ستتعاون الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة لبناء جيل جديد من الغواصات سيحمل تسمية "أس أس أن-أوكوس".

من جهته، وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي شراء بلاده غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي وانخراطها في مشروع لبناء جيل جديد من الغواصات بأنه "أكبر استثمار" عسكري في تاريخ أستراليا.

وقال ألبانيزي في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية وبجانبه الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا هو "أكبر استثمار" في القدرات الدفاعية لأستراليا في تاريخها.