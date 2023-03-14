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يريفان: حذّر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الثلاثاء من "احتمال كبير لحصول تصعيد" عند الحدود مع أذربيجان وفي إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

وفي سياق اشتباكات حدودية متكررة منذ حرب بين يريفان وباكو في العام 2020، قال باشينيان خلال مؤتمر صحافي "اليوم، ثمة احتمال كبير جدًا بحصول تصعيد على طول الحدود الأرمينية وفي ناغورني قره باغ (...) يوما بعد يوم، يزداد خطاب أذربيجان عدائية".