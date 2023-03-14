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إيلاف من الرباط:أعلن عاهل المغرب الملك محمد السادس،اليوم الثلاثاء ، بالعاصمة الرواندية كيغالي،عن ترشح بلاده بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

وقال الملك محمد السادس ، في رسالة وهها بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي منحت له بكيغالي" أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030".

وأوضح العاهل المغربي في الرسالة التي تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.

وأضاف الملك محمد السادس أن هذا الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات.







