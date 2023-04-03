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برلين: وصل نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك إلى كييف صباح الاثنين في أول زيارة له إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي، على ما ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية.

ويرافق هابيك، وهو وزير المناخ أيضاً، الكثير من ممثلي قطاع الاقتصاد بينهم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بحسب وسائل اعلام ألمانية عدة.

ونقلت صحيفة بيلد عن هابيك لدى وصوله إلى كييف قوله إن زيارته مؤشر إلى "أننا نعتبر أن (أوكرانيا) ستنتصر، وسيعاد بناؤها".

وأضاف أن أوكرانيا ستكون "شريكا اقتصاديا رئيسيا في المستقبل".

تسليم الأسلحة

ويدعم نائب المستشار، من حزب الخضر، منذ فترة طويلة ارسال الأسلحة، وخصوصا الدبابات الثقيلة، إلى كييف، بينما كان المستشار الألماني أولاف شولتس متردداً في الأمر.

الأسبوع الماضي، سلمت ألمانيا 18 دبابة ثقيلة من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، بعدما وافق المستشار اثر تعرضه لضغوط شديدة.

زار شولتس كييف في حزيران/يونيو 2022، بعد حوالى أربعة أشهر من بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وزارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أوكرانيا ثلاث مرات منذ ذلك الحين.