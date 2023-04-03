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إيلاف من لندن: قال محللون إن اغتيال المدون العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي قد يكون بمثابة تحذير لرئيس مجموعة المرتزقة (فاغنر) بشأن طموحاته استبدال بوتين.

وقال مركز أبحاث أميركي إن "الاغتيال" قد يكشف عن "مزيد من الانقسامات داخل الكرملين ودائرته الداخلية". واضاف قد يكون مقتل المدون العسكري بمثابة "إرسال رسالة" إلى زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوزين ، وربما يكون قد تم تنفيذه من قبل روسيا نفسها، حسبما أشار ضابط سابق في المخابرات العسكرية.

فريق فاغنر

وفي حديثه إلى قناة (سكاي نيوز) البريطانية، قال فيليب إنغرام إن المدون المؤيد للحرب فلادلين تاتارسكي كان يُنظر إليه على أنه "جزء من فريق بريغوزين الداخلي" وكان أكثر دعمًا لمجموعته العسكرية الخاصة من عملية فلاديمير بوتين.

ويقال إن المقهى الذي استُهدف في سان بطرسبرغ أمس كان مملوكًا للسيد بريغوزين، الذي سبق أن اتهم موسكو بالفشل في تزويد قواته بالذخيرة الكافية، مما أعاق هجماتها.

ويقول إنغرام إن هناك تكهنات تشير إلى أن "اغتيال" تاتارسكي - المعروف أيضًا باسم ماكسيم فومين - "ربما كان يرسل رسالة إلى بريغوزين".

قاتلة المدون

وعلى صلة، قال مسؤولون روس إن المرأة التي ألقي القبض عليها بسبب اغتيال المدون العسكري فلادلين تاتارسكي تبلغ من العمر 26 عامًا وكانت قد اعتقلت سابقًا لمشاركتها في مسيرات مناهضة للحرب.

وقالت لجنة التحقيق الروسية - أعلى وكالة تحقيق جنائية في البلاد - إنها ألقت القبض على داريا تريبوفا بسبب مقتل المدون المؤيد للحرب البالغ من العمر 40 عامًا ، والتي قُتلت في انفجار بمقهى في سان بطرسبرغ يوم الأحد.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد وضعت تريبوفا على قائمة المطلوبين يوم الاثنين بعد انفجار يوم الأحد. وقيل إنها احتُجزت في أحد الممتلكات في سان بطرسبرغ.

يذكر أن تريبوفا، وفقًا لمسؤولي مكافحة الإرهاب الروس ، "داعم نشط" لمؤسسة Navalny لمكافحة الفساد، المعروفة أيضًا باسم ACF أو FBK.