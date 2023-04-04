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بكين: تعهدت الصين الثلاثاء "الدفاع بحزم عن سيادتها" قبل لقاء مرتقب في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "ستراقب الصين الوضع عن كثب بشدة وستدافع بحزم عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها".

ماكارثي

وأكد ماكارثي الاثنين أنه سيلتقي تساي في كاليفورنيا متحديا بذلك تحذيرات الصين.

وتتوقف تساي في الولايات المتحدة في طريق عودتها من جولة في أميركا الوسطى شملت غواتيمالا وبيليز.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان التي تعتمد نظاما ديموقراطيا، جزءا من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

اعتراض

وأضافت ماو "تعارض الصين بقوة ترتيب الولايات المتحدة لمرور تساي عبر أراضيها، وتعارض بقوة اللقاء بين رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي المسؤول الأميركي الثالث، وتساي إنغ-وين".

ورأت أمام صحافيين أن اللقاء "ينتهك بشكل خطر مبدأ الصين واحدة والبيانات الصينية الأميركية المشتركة الثلاثة، ويقوض بشكل خطر سيادة الصين ووحدة أراضيها".