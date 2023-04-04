قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: تم تغريم تطبيق تيك توك بـ 12.7 مليون جنيه إسترليني من قبل هيئة مراقبة البيانات في المملكة المتحدة لفشل المنصة الاجتماعية في حماية خصوصية الأطفال.

واستخدم موقع مشاركة الفيديو على تيك توك بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا من دون موافقة الوالدين، وفقًا لتحقيق أجراه مكتب مفوض المعلومات في هيئة مراقبة البيانات (ICO).

هناك تقديرات تشير إلى أن تيك توك سمح لما يصل إلى 1.4 مليون طفل بريطاني في هذا العمر باستخدام المنصة في عام 2020.

وقال التطبيق إنه "استثمر بكثافة" لمنع الأطفال دون سن 13 عامًا من الوصول إلى الموقع.

وعلى الرغم من قواعد تيك توك التي تتطلب من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا الحصول على موافقة الوالدين لاستخدام النظام الأساسي، قالت هيئة الرقابة إن الكثيرين كانوا قادرين على إنشاء حسابات من دون هذا.

تتبع الاطفال

وقالت الهيئة إنه ربما تم استخدام بيانات الأطفال لتتبعهم وتوصيفهم، ومن المحتمل أن تقدم لهم محتوى ضارًا أو غير ملائم.

وقال مفوض المعلومات جون إدواردز: "ثمة قوانين معمول بها للتأكد من أن أطفالنا آمنون في العالم الرقمي كما هم في العالم المادي. لم يلتزم تيك توك بهذه القوانين".

أضاف: "نتيجة لذلك ، تم منح ما يقدر بمليون شخص دون سن 13 عامًا حق الوصول إلى النظام الأساسي بشكل غير لائق، حيث قام تيك توك بجمع واستخدام بياناتهم الشخصية".

ونوه إلى أنه "كان من المفترض أن يعرف تيك توك بشكل أفضل. كان يجب أن يقوم تيك توك بعمل أفضل. تعكس الغرامة البالغة 12.7 مليون جنيه إسترليني التأثير الخطير الذي قد يكون لإخفاقاتهم".

هذه واحدة من واحدة من أكبر الغرامات التي أصدرتها هيئة مراقبة البيانات في المملكة المتحدة. وقال متحدث باسم تيك توك لبي بي سي إن "فريق السلامة المكون من 40 ألف فرد يعمل على مدار الساعة للمساعدة في الحفاظ على المنصة آمنة لمجتمعنا".

اضاف: "بينما لا نتفق مع قرار هيئة الرقابة المتعلق بفترة مايو 2018 - يوليو 2020، يسعدنا أن الغرامة المعلنة اليوم قد تم تخفيضها إلى أقل من نصف المبلغ المقترح العام الماضي. سنواصل مراجعة القرار وننظر في الخطوات التالية".

اشعار النوايا

أصدرت هيئة الرقابة في وقت سابق "إشعار نوايا" - تمهيدًا لفرض غرامة محتملة - في ذلك الوقت قائلة إن تيك توك قد يواجه غرامة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني عن هذه الانتهاكات.

وقالت البروفيسورة سونيا ليفينغستون، التي تبحث في الحقوق الرقمية للأطفال والخبرات في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، لبي بي سي إن "من الرائع أن يتخذ العرض الأولي للعملة إجراءات"، لكنها تخشى أن يتم "تجاهل مبلغ الغرامة باعتباره تكلفة القيام بذلك".

وقالت "دعونا نأمل أن يراجع تيك توك ممارساته بدقة ويتأكد من أنها تحترم خصوصية الأطفال وسلامتهم بشكل استباقي في المستقبل".

استئناف

ويُسمح لتيك توك بالاستئناف ضد مقياس الغرامة ولديه 28 يومًا لتقديم إقرارات. وإذا نجح، يمكن أن تقلل هيئة الرقابة المبلغ النهائي.

ولدى الهيئة التنظيمية مهلة أقصاها 16 أسبوعًا بدءًا من إصدار إشعار الغرامة المقترحة وحتى إصدار حكمها النهائي. وتعود الغرامات التي تتلقاها هيئة الرقابة إلى الخزانة.

لكن قد تكون هناك مخاوف أخرى بشأن تيك توك حيث أن قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، المقرر إقراره في الأشهر المقبلة، يتطلب عمليات تحقق صارمة من العمر من قبل الشبكات الاجتماعية.

وتم اقتراح تغريم الشركات بسبب الانتهاكات - لكن غرامة قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني مبلغ صغير مقارنة بالإيرادات البالغة 80 مليار دولار التي تم الإبلاغ عنها من قبل شركة بايتدانس الصينية مالكة تيك توك في عام 2022.

تدقيق عالمي

يأتي ذلك في الوقت الذي يخضع فيه التطبيق للتدقيق العالمي بشأن المخاوف الأمنية. وتتخذ العديد من الدول الغربية تدابير ضد تيك توك بسبب مخاوف من مشاركة بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية.

يذكر أنه كان تم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية في كندا وبلجيكا والدنمارك ونيوزيلندا وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأي شخص يعمل في المفوضية الأوروبية.