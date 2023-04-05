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موسكو: تحطمت طائرة أوكرانية صغيرة الأربعاء في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا واعتقل طيارها، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن أجهزة الأمن (اف اس بي).

وقالت أجهزة الأمن كما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي إن "الطائرة تحطمت قرب قرية بوتوفسك بمنطقة بريانسك لأسباب مجهولة. اعتقلت وحدة في حرس الحدود الطيار (مواطن أوكراني) الذي حاول الفرار في اتجاه الأراضي الأوكرانية".